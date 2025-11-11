WINDORF, LKR. PASSAU. Im Zeitraum von Samstag (08.11.2025) bis Montag (10.11.2025) haben sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in Windorf verschafft. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Samstagabend 20.45 Uhr und Montagmorgen etwa 05.00 Uhr haben sich unbkannte Personen gewaltsam Zutritt zu dem Büroraum eines Lebensmittelgeschäfts in der Vilshofener Straße verschafft. Der darin befindlichen Tresor wurde angegangen und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Personen, die im fraglichen Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen zu Personen und/oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Passau unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 11.11.2025, 08.05 Uhr