NÜRNBERG. (1058) Am Montagabend (10.11.2025) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Um das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern, waren zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz.



Im Bereich des Hallplatzes sammelten sich gegen 18:30 Uhr rund 70 Personen zur Versammlung ‚Für Meinungs- und Versammlungsfreiheit - Gegen politische Gewalt!‘. In der Spitze kamen rund 250 Personen in unmittelbarer Nähe zu mehreren angezeigten Gegenprotesten zusammen.

Gegen 19:15 Uhr starteten die 70 Personen der Versammlung ‚Für Meinungs- und Versammlungsfreiheit - Gegen politische Gewalt!‘ einen Aufzug durch die Nürnberger Innenstadt. Zeitgleich setzte sich auch ein Großteil der Gegendemonstranten auf einer alternativen Route in Bewegung.

Einige Teilnehmer des Gegenprotests versuchten wiederholt, auf die Aufzugsstrecke zu gelangen. Um dies zu verhindern, mussten die Einsatzkräfte teilweise unmittelbaren Zwang anwenden. Im Bereich des Hefnersplatzes versuchten Gegendemonstranten, den Aufzug zu blockieren, indem sie sich auf dem Boden niederließen und sich an den Händen festhielten. Diese Blockadeaktion konnte umlaufen werden.

Nach einer Abschlusskundgebung am Hallplatz war das Versammlungsgeschehen gegen 20:45 Uhr beendet. Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.



Erstellt durch: Christian Seiler