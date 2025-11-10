PETTENDORF. Am Freitagnachmittag, 7. November, wurde eine Seniorin in Pettendorf Opfer eines sogenannten Callcenter-Betrugs. Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und brachten die Geschädigte mit einer erfundenen Geschichte dazu, einen größeren Geldbetrag zu übergeben. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen im Fall übernommen.

Gegen 14 Uhr erhielt die Frau auf ihrem Haustelefon einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser teilte ihr mit, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Um eine Inhaftierung ihres Sohnes zu verhindern, müsse sie eine hohe Kaution im sechsstelligen Bargeldbereich hinterlegen. Da die Seniorin den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, übergab sie schließlich einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen unbekannten Abholer, der an ihrer Wohnanschrift erschien. Der Mann entfernte sich im Anschluss fußläufig in Richtung Ortskern Pettendorf.

Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

west-nordeuropäischer Typ, ca. 40 Jahre, ca. 165 bis 170 cm groß, festere Statur

dunkle Kurzhaarfrisur, keine Brille, kein Bart

Bekleidung: dunkle Leder- oder Kunstlederjacke

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum – Freitag, 7. November, zwischen 14 und 15 Uhr – im Bereich der Setzstraße in Pettendorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.