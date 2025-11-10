FÜRTH. (1056) Anwohner in Fürth alarmierten Freitagnacht (07.11.2025) über Notruf die Polizei, nachdem ein Mann mehrere Gegenstände aus dem Fenster einer Wohnung warf. Der Mann konnte vor Ort durch die Polizei festgenommen werden.



Anwohner der Leyher Straße meldeten gegen 21:10 Uhr, dass aus einem Fenster im vierten Obergeschoss ein Mann mehrere Gegenstände in den Innenhof warf. Bei dem Mann handelte es sich um einen 47-jährigen Tschechen, der sich zu Besuch in der Wohnung aufhielt. Der Tatverdächtige warf mutmaßlich auch ein etwa 15 cm langes Küchenmesser aus dem Fenster. Dieses verfehlte einen 24-jährigen Bulgaren, der sich zu diesem Zeitpunkt im Innenhof aufhielt, um wenige Meter.

Kräfte der Polizeiinspektion Fürth nahmen den mit rund 1,5 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den Mann Haftantrag. Er wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die Beamten ermitteln gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

