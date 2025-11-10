BÜCHLBERG, LKR. PASSAU. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 07.04.2025 nach einem 14-Jährigen aus dem Bereich Büchlberg ist erledigt.

Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau ergaben, ist der Gesuchte zwischenzeitlich wohlbehalten zu seinen Eltern in die Türkei ausgereist.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Veröffentlicht: 10.11.2025, 14.40 Uhr