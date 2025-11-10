A9 / BAYREUTH. Bereits seit Ende September galt ein Mercedes im Wert von mehr als 100.000 Euro als unterschlagen. Am Freitag stoppten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth dieses Fahrzeug auf der A9 auf Höhe der Anschlussstelle Bayreuth-Nord. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth.

Gegen 13 Uhr kontrollierten die Verkehrspolizisten das Coupé und nahmen es genauer unter die Lupe. Dabei stießen sie auf einen Fahndungshinweis im polizeilichen Datensystem, weshalb sie das Coupé sicherstellten. Der Beschuldigte im Fall, ein 27-jähriger Deutscher, saß während der Kontrolle auf dem Beifahrersitz. Er muss sich wegen Unterschlagung strafrechtlich verantworten.

Die weiteren Ermittlungen führen die Kriminalpolizei Bayreuth in enger Absprache mit der Münchner Kriminalpolizei.