ESCHENBACH. Das neue Führungsduo der PI Eschenbach ist komplett. Nachdem im August dieses Jahres Thorsten Fiebiger vom Stellvertreter auf den Chefsessel der Dienststelle aufrückte und dort Werner Stopfer beerbte, wurde zum 01.11.2025 auch der Posten des stellvertretenden Dienststellenleiters mit Holger Jodlbauer neu besetzt.

Am Dienstag, den 04.11 2025, führte Polizeivizepräsident Robert Fuchs Holger Jodlbauer offiziell im Rahmen einer polizeiinternen Feierstunde in sein neues Amt ein. Jodlbauer übernimmt gleichzeitig die verantwortungsvolle Position als Leiter der Verfügungsgruppe. Der 44-jährige Polizeihauptkommissar ist in Kemnath geboren, verheiratet und wohnt inzwischen direkt in seinem neuen Dienstbereich. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Bayerischen Polizei bringt er die besten Voraussetzungen für seine neue Funktion mit. Jodlbauer betonte: „Ich freue mich auf die neue, anspruchsvolle Aufgabe und Herausforderung. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der PI Eschenbach möchte ich meinen Teil dazu beitragen, die Sicherheit im Dienstbereich weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten.“

Werdegang PHK+ Holger Jodlbauer

Holger Jodlbauer begann seine Polizeikarriere in der 2. Qualifikationsebene (ehem. mittlerer Dienst) im März 2003 bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg.

Nach Stationen bei der Einsatzhundertschaft in Nürnberg, unter anderem bei der Fußball-WM 2006, sowie einer sechs Jahre langen Verwendung bei der PI Nürnberg-Süd, wechselte er 2012 in den Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz und leistete ein Jahr Dienst bei der PI Neutraubling.

Ab September 2013 war er schon einmal Angehöriger der PI Eschenbach. Während dieser Zeit absolvierte er von März 2014 bis März 2016 erfolgreich sein Studium zum Dipl. Verwaltungswirt und den damit verbundenen Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene (ehem. gehobener Dienst) an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg. Es folgte erneut eine sechsmonatige Verwendung bei der PI Eschenbach als Dienstgruppenleiter.

Im Dezember 2016 wechselte er zum Kriminaldauerdienst der KPI Weiden i.d.OPf., wo er für Todesfallermittlungen und die ersten Maßnahmen bei Schwerkriminalität zuständig war. Hier war er knapp neun Jahre tätig, zunächst als Schichtleiter, dann als stellvertretender Kommissariatsleiter und vorrübergehend als Kommissariatsleiter.

Zuletzt befand er sich seit November 2024 im polizeilichen Auswahlverfahren für das Spitzenamt in der 3. Qualifikationsebene (ehem. gehobener Dienst) und absolvierte hierbei zwei jeweils halbjährige Verwendungen beim Sachgebiet E3 im Polizeipräsidium Oberpfalz sowie als stellvertretender Dienststellenleiter bei der PI Auerbach i.d.OPf.