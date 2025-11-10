1853. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 70-Jährigen – Pasing

Wie bereits berichtet, wurde seit Freitag, 07.11.2025, ein 70-Jähriger aus Pasing vermisst.

Er wurde am Sonntag, 09.11.2025, gegen 18:00 Uhr, durch aufmerksame Passanten in Gräfelfing angetroffen. Die hinzugerufene Polizeistreife brachte den 70-Jährigen auf die Polizeiinspektion 46 (Planegg), wo er von seiner Frau abgeholt wurde.

Die Öffentlichkeitsfahndung zum Fall wurde entsprechend gelöscht.