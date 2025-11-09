LENGDORF. LANDKREIS ERDING. Ein 81-jähriger Mann aus Lengdorf wurde am gestrigen Nachmittag bei Arbeiten auf dem Hof von seinem Unimog überrollt und erlag noch vor Ort seinen tödlichen Verletzungen.

Der Senior rutschte beim Einstieg in sein Fahrzeug ab und wurde von dem sich rückwärts bewegenden Unimog mit dem linken Vorderreifen überrollt. Trotz der sofortigen Alarmierung der Rettungskräften kam jede Hilfe zu spät. Der Verunglückte erlag noch auf dem Hof im herbeigerufenem Rettungshubschrauber seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.