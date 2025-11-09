HELM­BRECHTS, LKR. HOF. Eine 80-jährige Frau wurde am Samstagnachmittag in Helmbrechts von einem bislang unbekannten Mann zu Boden gestoßen und bestohlen. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Gegen 14 Uhr war die Seniorin nach einem Einkauf beim EDEKA-Markt in der Kulmbacher Straße mit ihrem Rollator auf dem Heimweg, als ein junger Mann auf einem Fahrrad auf sie zufuhr. Er stieß die Frau zur Seite, griff in den Rollatorkorb und entwendete ihre Handtasche. Anschließend flüchtete er auf seinem Fahrrad. In der Tasche befanden sich einige persönliche Gegenstände der Frau. Teile des Stehlguts konnten später wieder aufgefunden werden. Es wurde ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Die Frau erlitt nur leichte Verletzungen.

Der Täter wird als junger Mann mit normaler Statur und dunkler Kleidung beschrieben. Zudem war er mit einer Sturmhaube maskiert.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Samstagnachmittag im Bereich der Kulmbacher Straße oder der Innenstadt von Helmbrechts verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.