PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. In der Nacht auf Samstag kam es in der Fronhofstraße in Pegnitz zu einem Vorfall, der derzeit die Kriminalpolizei Bayreuth beschäftigt. Eine Anwohnerin hörte gegen 3.30 Uhr einen lauten Knall und bemerkte Rauch an einem geparkten Auto ihres Nachbarn.

Diese verständigte den Fahrzeugbesitzer, der im weiteren Verlauf die Polizei rief, da er vermutete, dass ein bislang unbekannter Täter versucht hatte, sein Fahrzeug in Brand zu setzen. Die Polizeiinspektion Pegnitz nahm die ersten Ermittlungen vor Ort auf und zog anschließend die Kriminalpolizei Bayreuth hinzu. Diese übernahm die Spurensicherung und führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fronhofstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 mit der Kriminalpolizei Bayreuth in Verbindung zu setzen.