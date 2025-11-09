NÜRNBERG. (1047) Am Freitagabend (07.11.2025) erwischte eine Polizeistreife einen Dieb, der es am Nürnberger Hauptbahnhof auf Fahrradteile abgesehen hatte. Die Staatsanwaltschaft stellte gegen den 41-jährigen Weißrussen Haftantrag.

Einer Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg war der 41-Jährige gegen 21:00 Uhr aufgefallen, als er sich an zwei Fahrradabstellplätzen im Bereich des Hauptbahnhofs zu schaffen machte. Bei einer Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass der mutmaßliche Dieb zwei Fahrradreifen abmontiert hatte.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 41-jährigen Weißrussen einen Wert von etwa 1,3 Promille. Da der Mann in Deutschland wohnsitzlos ist, stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den Festgenommenen und ließ ihn einem Ermittlungsrichter vorführen. Bei der Einlieferung in die zentrale Polizeihaft grölte der Tatverdächtige wiederholt den Hitlergruß.

Erstellt durch: Michael Konrad