ROTH. (1046) Im Gemeindeteil Schwand (Lkrs. Roth) beschmierten bislang unbekannte Täter unterschiedliche Gegenstände mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten beschrifteten in der Zeit von Donnerstag auf Freitag (06./07.11.2025) unter anderem Parkbänke und Mülleimer im Bereich rund um das Rathaus mit Hakenkreuzen und SS-Runen. Die verfassungsfeindlichen Symbole wurden mit schwarzem Filzstift aufgebracht, konnten zwischenzeitlich jedoch entfernt werden.

Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

