ICKING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Samstagmorgen, 8. November 2025, wurden Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfallgeschehen auf der Kreisstraße TÖL 19 gerufen. Eine 79-jährige Fahrerin war mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Es wird angenommen, dass sich der Unfall bereits einige Stunden zuvor ereignet haben könnte. Vor Ort konnte nur noch der Tod der Fahrerin festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen bittet Zeugen sich zu melden.

Am Samstag, 8 November 2025, gegen 06:50 Uhr, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Wolfratshausen zusammen mit der Feuerwehr Icking und dem Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße TÖL 19 alarmiert.

Eine 79-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Berg fuhr mit ihrem Pkw Toyota von Bachhausen kommend in Richtung Icking. Auf Höhe Wadlhausen kam die Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam an einem Hackschnitzelbunker zum Stehen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte saß die Fahrerin noch im Fahrzeug, der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Fahrerin feststellen. Aufgrund der Spurenlage vor Ort ist nicht auszuschließen, dass sich der Unfall bereits einige Stunden zuvor ereignet hat.

Der Gesamtschaden beläuft sich am PKW und dem Hackschnitzelbunker auf ca. 10.500 Euro.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II durch die Polizeiinspektion Wolfratshausen übernommen.

Die Kreisstraße war teilweise halbseitig für die Einsatzdauer von mehreren Stunden gesperrt.

Die Feuerwehr Icking war mit 20 Einsatzkräften, zusammen mit einem Notarzt und einem Rettungswagen vor Ort.

Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen unter 08171/42110, oder jeder anderen Polizeidienststelle, zu melden.