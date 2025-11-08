NÜRNBERG. (1045) In der Nürnberger Südstadt ereignete sich am Samstagnachmittag (08.11.2025) ein Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden nach dem Zusammenstoß zweier Pkw vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.



Um kurz nach 14:45 Uhr fuhr eine 55-jährige Frau mit einem Audi von der Guntherstraße in die Allersberger Straße ein. Dabei touchierte sie im Einmündungsbereich einen vorbeifahrenden VW Golf. Der 83-jährige Fahrer des Golf verlor durch den Anstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem Ford Focus zusammen, der auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand stand.

Die Fahrerin des Audi musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrer des VW blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch zu Überwachung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl an dem Audi als auch an dem VW entstand bei dem Unfall erheblicher Sachschaden. Durch die Kollisision waren unter anderem Fahrzeugteile abgerissen und über die Fahrbahn verteilt worden. Die beiden Pkw wurden von von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Die Höhe des Sachschadens an den drei Pkw wird vorläufig auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Im Anschluss der aktuell laufenden Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Nürnberg muss die Fahrbahn an der Unfallstelle geräumt und gereinigt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis kurz nach 18:00 Uhr andauern.



Erstellt durch: Michael Konrad