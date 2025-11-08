ROTTENDORF, LKR. WÜRZBURG. Am Samstagmittag kam es im Bereich Ostring zu einem Polizeieinsatz. Eine Person wurde schwerverletzt aufgefunden. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Samstag, gegen 12:58 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über eine verletzte Person im Bereich Ostring ein. Daraufhin begaben sich eine Vielzahl von Polizei- und Rettungskräften vor Ort. Hier konnte ein 19-jähriger Mann mit Verletzungen aufgefunden werden. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Einsatzkräfte der Polizei sind im Bereich Rottendorf noch vor Ort, um Hinweise aufzunehmen und Spuren zu sichern. Unter anderem war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Wie es zu den Verletzungen des 19-jährigen Mannes kam ist der derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Ostrings in Rottendorf zwischen 10:40 Uhr und 13:00 Uhr Beobachtungen gemacht haben, sich an die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu wenden.

Insbesondere wird ein Mann, der in diesem Zeitraum mit einem Hund im Bereich des Ostrings spazieren war, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.