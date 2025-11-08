WURMANNSQUICK/LKR. Rottal-Inn. 20-Jähriger gerät auf der B588 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Drei Autos kollidieren. Elf Menschen werden verletzt.

Am 07.11.2025 gegen 19:15 Uhr kam es auf der B588 zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 20-jähriger Deutscher aus Eggenfelden fuhr mit seinem Pkw von Eggenfelden kommend in Richtung Mitterskirchen. Ein 53-jähriger Mühldorfer fuhr auf der B588 von Mitterkirchen kommend in Richtung Eggenfelden. Hinter ihm fuhr ein 38-jähriger Pfarrkirchener. Auf Höhe Endach kam der 20-jährige aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw des Mühldorfers. Im Anschluss wurde der Pkw des Eggenfeldeners gegen den Pkw des Pfarrkirchener geschleudert. Der 20-jährige und der 53-jährige wurden schwer verletzt.

Insgesamt befanden sich 11 Personen in den Fahrzeugen. Davon wurden bei dem Verkehrsunfall 5 Personen schwer und 6 Personen leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

An jedem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 170.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehren Hirschhorn, Wurmannsquick und Mitterskirchen leisteten technische Hilfeleistung und sperrten die Bundesstraße während der Unfallaufnahme für ca. 3 ½ Stunden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Eggenfelden, Tel. 08721/9605-0

Veröffentlicht: 08.11.2025, 10.13 Uhr