REGENSBURG, OBERTRAUBLING, NEUTRAUBLING, LKR. REGENSBURG. In den Nächten vom 4. November auf 5. November sowie vom 5. November auf 6. November kam es im Regensburger Ortsteil Graß, in Obertraubling und Neutraubling zu mehreren Fällen von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Person in mehreren Fällen gewaltsam Zugang zu geparkten Fahrzeugen, indem die Seitenscheiben eingeschlagen wurden. Aus den Fahrzeugen wurden jeweils kleinere Wertgegenstände sowie Geldbörsen mit Bargeld und Zahlungskarten entwendet. Der insgesamt entstandene Sachschaden durch die Beschädigung der Fahrzeuge beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Beute- und Vermögensschaden beträgt nach bisherigem Kenntnisstand ebenfalls über tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und prüft in den Fällen mögliche Tatzusammenhänge. Außerdem bittet die Kriminalpolizei Regensburg um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich im Zeitraum von Dienstag, 4. November, bis Donnerstag, 6. November, insbesondere in den Nächten, in den genannten Bereichen aufgehalten haben. Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.

Die Polizei weist erneut darauf hin, keine Wertgegenstände oder Bargeld sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Fahrzeuge sind stets