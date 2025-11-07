KEMPTEN. Am Freitagmittag kam es im Bereich der Rottachstraße zu einem Großeinsatz der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Nun kann Entwarnung gegeben werden.

Gegen 11:45 Uhr wurde der Polizei ein verdächtiger Geruch, welcher aus einem Briefkuvert kam, mitgeteilt. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um einen gefährlichen Stoff handeln könnte, wurde das Gebäude und das Gelände großräumig abgesperrt. Spezialkräfte der Feuerwehr suchten anschließend das Gebäude ab und konnten mittels Spezialgeräte keine gefährlichen Stoffe feststellen. Somit konnte Entwarnung gegeben werden und die Absperrungen aufgehoben werden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Neben zahlreichen Polizeikräften, waren auch zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes im Einsatz. (PI Kempten)

