STRAUBING. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06./07.11.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft am Theresienplatz einzubrechen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen nach versuchte der unbekannte Mann gegen Mitternacht mit einem Schlagwerkzeug, möglicherweise einer Axt, ein Schaufenster des Juweliergeschäfts einzuschlagen. Allerdings scheiterte er am massiven Sicherheitsglas, sodass der Unbekannte nicht in das Geschäftsinnere vordringen konnte und den Tatort verließ.

Ersten vorläufigen Schätzungen nach entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren 5-stelligen Eurobetrages. Zum bislang unbekannten Täter liegen derzeit keine weiteren Hinweise vor.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen zum Einbruchsversuch übernommen und bittet um Zeugenhinweise: Personen, die gegen Mitternacht Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Theresienplatz im Bereich der Seminargasse gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Veröffentlicht: 07.11.2025, 13.00 Uhr