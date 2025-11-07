2095 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Hochzoll – In der Zeit von Dienstag (04.11.2025), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (06.11.2025), 09.15 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Schwangaustraße.

Der blaue Opel parkte am Fahrbahnrand. Am Auto wurde die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Spickel-Herrenbach – Am Donnerstag (06.11.2025), in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Herrenbachstraße.

Der schwarze Volvo parkte am Fahrbahnrand. Am Auto wurde die linke hintere Türe beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2096 – Polizei ermittelt nach Brand

Antonsviertel – Am Donnerstag (06.11.2025) kam es zu einem Brand in einem Parkhaus in der Imhofstraße.

Gegen 18.30 Uhr meldete ein Passant den Brand. Offenbar entzündeten dort ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Unrat. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2097 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Oberhausen – Am Donnerstag (06.11.2025) war ein 32-Jähriger ohne Führerschein in der Kaltenhofenstraße unterwegs.

Gegen 20.00 Uhr gab der 32-Jährige zunächst aufgrund eines Fahrverbots bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 seinen Führerschein ab. Nach dem Verlassen der Dienststelle stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige mit seinem Auto wegfuhr. Die Beamten hielten den Mann an und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den 32-Jährigen.

Der 32-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2098 – Polizei stoppt E-Bike Fahrer

Antonsviertel – Am Donnerstag (06.11.2025) war ein 49-Jähriger mit einem getunten E-Bike unterwegs.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das E-Bike umgebaut wurde und durch reine Motorleistung betrieben werden kann. Da die Höchstgeschwindigkeit und Motorleistung zu hoch waren, erfüllte das Gefährt alle Eigenschaften eines Kleinkraftrads. Für ein solches Fahrzeug hatte der 49-Jährige aber keinen Führerschein. Die Fahrt war somit beendet und die Beamten stellten das E-Bike sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 49-Jährigen.

Der 49-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

2099 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Innenstadt – Am Donnerstag (06.11.2025) verschafften sich drei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren Zutritt zu einem Gelände an der Blauen Kappe und entwendeten einen Feuerlöscher.

Gegen 11.45 Uhr meldete ein Passant die Jugendlichen bei der Polizei. Die Jugendlichen sprühten mit vier Feuerlöschern herum. Auf Ansprache des Passanten flüchteten das Trio. Kurze Zeit später kamen die Jugendlichen auf das Gelände zurück, um ihren Tretroller zu holen. Dabei konnten die Jugendlichen von Einsatzkräften der Polizei angetroffen werden.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch sowie Missbrauch von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln gegen die 13- und 14-Jährigen.

Alle Beteiligten besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

2100 – Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Donnerstag (06.11.2025) war ein 18-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Pferseer Straße unterwegs.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 18-Jährigen.

Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2101 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Pfersee – In der Zeit von Montag (03.11.2025), 19.00 Uhr bis Donnerstag (06.11.2025), 12.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein in der Treutstraße geparktes Auto.

Der graue Audi wurde im Heckbereich angefahren. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.