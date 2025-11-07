POLIZEIPRÄSIDIUM SCHWABEN SÜD/WEST. Der Herbst ist da und bringt besondere Herausforderungen für Verkehrsteilnehmer mit sich. Die Tage werden kürzer und das Wetter unbeständiger. Schlechte Sicht durch Regen, Nebel oder Schnee erhöhen das Unfallrisiko im Straßenverkehr.

Aktuellen Anlass gibt ein Verkehrsunfall bei Salgen, der sich heute Morgen gegen 06:30 Uhr ereignete. Ein 21-Jähriger befuhr die Staatsstraße von Hausen kommend in Richtung Zaisertshofen, als er bei dichtem Bodennebel aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der Pkw rutschte von der Fahrbahn in eine angrenzende Wiese und überschlug sich dort mehrfach. Aufgrund der Deformation der Karosserie konnte der Fahrer sich nach dem Unfall nicht aus seinem Fahrzeug befreien. Auch ein Aussteigen aus dem Fenster war aufgrund der Deformation des Pkws nicht möglich. Den alarmierten Feuerwehren Mindelheim und Pfaffenhausen gelang es mit hydraulischem Rettungsgerät die linke Seite des Pkws abzutrennen, sodass der Fahrer patientenschonend geborgen werden konnte. Der 21-Jährige, der glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt, kam nach einer ambulanten Versorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der 21-Jährige muss nun mit einer Bußgeldanzeige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nebel rechnen.

Die Polizei gibt Tipps, wie Sie sicher durch den Herbst kommen

Beleuchtung und Sichtbarkeit

Bedingt durch die Zeitumstellung machen sich jetzt viele Menschen noch im Dunklen auf den Weg zur Arbeit oder zur Schule. Die kürzer werdenden Tage und die damit verbundene frühe Dämmerung führt dazu, dass die Beleuchtung der Fahrzeuge nun auch tagsüber wieder an Bedeutung gewinnt. Deshalb kommt nun der ordnungsgemäßen Beleuchtung von Fahrzeugen eine besondere Aufmerksamkeit zu.

Im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ legen die Beamten bei den Verkehrskontrollen ein besonderes Augenmerk auf die vorschriftsmäßige Beleuchtung und gleichzeitige Sichtbarkeit der Fahrzeuge. So sollte die Redewendung „Sehen und gesehen werden“ nun in anderer Bedeutung Beachtung finden. Insbesondere für Fahrradfahrer erhöht eine funktionstüchtige Beleuchtung und die vorschriftsmäßige Ausstattung des Fahrrades mit Reflektoren die Erkennbarkeit immens und kann gefährlichen oder riskanten Situationen vorbeugen. Fußgänger und Fahrradfahrer sollten zudem auf helle und auffällige Kleidung setzen. Schalten Sie als Führer eines Kraftfahrzeugs auch tagsüber ihr Licht ein. Auch defekte Scheinwerfer an Kraftfahrzeugen stellen eine zusätzliche Gefahrenquelle für Fußgänger und Radfahrer dar, die in der Dunkelheit ohnehin schlechter wahrgenommen werden. Die Polizei weist hier auf den kostenlosen Lichttest hin, der jährlich von der Deutschen Verkehrswacht und dem Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes angeboten wird. Teilnehmende Werkstätten finden Sie unter www.licht-test.de.

Achtung Wildwechsel

Die Gefahr von Wildunfällen ist in den frühen Morgen- und Abendstunden am höchsten. Durch die kürzer werdenden Tage verschieben sich auch die Zeiten, in denen das Wild aktiv ist. Fahren Sie deshalb bremsbereit und verringern Sie ihre Geschwindigkeit im Bereich von Wäldern oder Gehölzen. Wenn Wild auf der Fahrbahn auftaucht, sollte man auf keinen Fall versuchen auszuweichen, da die Gefahr, dadurch andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden oder die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren sehr hoch ist. Stattdessen sollte man abblenden, hupen und so stark wie möglich bremsen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Wildtier sollte an erster Stelle die Unfallstelle abgesichert und im Anschluss in jedem Fall die Polizei verständigt werden.

Fahrzeugcheck durchführen

Wenn die Temperaturen sinken, empfiehlt es sich vor dem ersten Schneefall auf Winterreifen umzurüsten. Zwar gilt in Deutschland eine „situative Winterreifenpflicht“, welche deren Verwendung nur bei Schneematsch und -glätte vorschreibt, jedoch verhärtet sich die Gummimischung von Sommerreifen bei Temperaturen unter 7 °C, was deren Haftung und negativ beeinflusst. Ganzjahresreifen mit der Kennzeichnung „M+S“ dürfen bei winterlichen Verhältnissen nicht mehr verwendet werden. Winterreifen müssen seit 01.10.2024 das „Alpine-Symbol“ (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) aufweisen. Zwar ist eine Profiltiefe von 1,6 Millimetern gesetzlich vorgeschrieben, doch um den Bremsweg zu verkürzen rät die Polizei zu mindestens vier Millimetern Restprofiltiefe. Wer bei Schneeglätte nicht mit Winterreifen unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von mindestens 60 Euro und einem Punkt. Neben dem bereits erwähnten Lichttest sollten auch Scheibenwischer einwandfrei funktionieren und Flüssigkeiten aufgefüllt, bzw. mit Frostschutz ergänzt werden.

Geschwindigkeit an die Witterung anpassen

In den letzten Tagen überraschte morgendlicher Frost den ein oder anderen Fahrzeugführer mit vereisten Scheiben. Besonderer Beachtung sollten Fahrzeugführer dem vollständigen Freimachen der Scheiben ihres Fahrzeuges schenken. Ein kleines „Guckloch“ ist unter keinen Umständen ausreichend. Front- und Seitenscheiben müssen komplett freigekratzt werden und auch die Seitenspiegel wollen bei Fahrtantritt enteist sein. Beachten Sie die besonderen Fahrbahnbedingungen. Gerade im Herbst kann durch Nässe und Laub eine gefährliche Kombination entstehen, die eine erhöhte Rutschgefahr verursacht, wodurch sich auch der Bremsweg verlängert. Auch der wieder häufig auftretende Nebel erfordert besondere Beachtung im Hinblick auf die gefahrene Geschwindigkeit. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und vergrößern Sie den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Innerhalb der überschaubaren Strecke muss ein Anhalten möglich sein. Als Faustregel gilt, dass die Geschwindigkeit in km/h nicht größer als die Sichtweite in Metern sein sollte. Bei Sichtweiten unter 50 Metern darf die Nebelschussleuchte eingeschaltet werden. Die Polizei erinnert daran, dass bei Verbesserung der Sicht die Nebelschlussleuchte wieder ausgeschaltet werden muss, um den nachfolgenden Verkehr nicht unnötig zu blenden.

In den nächsten Wochen werden die Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West den ordnungsgemäßen Zustand der Fahrzeuge aller Verkehrsteilnehmer besonders im Hinblick auf Beleuchtung und Bereifung im Rahmen der Verkehrskontrollen überprüfen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern eine sichere und unfallfreie Fahrt. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).