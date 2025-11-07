RODING, LKR. CHAM. Der bei einem tödlichen Unfall auf der Staatsstraße 2650 bei Roding verstorbene Mann wurde als 27-Jähriger aus dem Landkreis Cham identifiziert. Der Pkw des Verunglückten war nach dem Unfall in Vollbrand geraten. Die Polizeiinspektion Roding ermittelt.

Am frühen Morgen des 01.11.2025 kam es auf der Staatsstraße 2650 (B16 alt) bei Roding, Höhe Stadlhof, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer ums Leben kam. Der Pkw war nach dem Unfall in Vollbrand geraten. Mittlerweile konnte der Verunfallte durch ein DNA-Gutachten als ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Cham identifiziert werden.

Die Polizeiinspektion Roding führt weiterhin die Ermittlungen, um die genaue Unfallursache und die Hintergründe des Vorfalls zu klären.