OBERPFALZ, REGENSBURG. Am 12. November 2025, um 14:00 Uhr, wird der neue Pop-up-Store der Polizei im Donau-Einkaufszentrum Regensburg feierlich von Polizeivizepräsident Robert Fuchs eröffnet. Der Pop-up-Store ist ein besonderes Kommunikationsprojekt des Polizeipräsidiums Oberpfalz, das Bürgern die Möglichkeit bietet, in entspannter Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch zu kommen, Einblicke in den Polizeialltag zu gewinnen und das gegenseitige Vertrauen weiter zu stärken.

Im Beisein zahlreicher Kollegen wird Polizeivizepräsident Fuchs symbolisch das Band durchschneiden und den Startschuss für den diesjährigen Pop-up-Store geben. In seiner Ansprache wird er die Bedeutung von Bürgernähe und Transparenz hervorheben und auf die vielfältigen Themen eingehen, die im Store präsentiert werden.

Der Pop-up-Store bietet Groß und Klein die Gelegenheit, die facettenreiche Welt der Polizei hautnah zu erleben. Besucher können sich an verschiedenen Mitmachstationen ausprobieren:

Hantelbank-Challenge: Testen Sie Ihre Kraft beim Bankdrücken und vergleichen Sie sich mit den Polizisten.

Fahrradsimulator: Erleben Sie, wie schnell Reaktionsfähigkeit im Straßenverkehr gefragt ist.

Ausrüstung & Technik: Probieren Sie selbst Schutzkleidung an und werfen Sie einen Blick auf moderne Polizeitechnik.

Kriminalpolizeiliche Beratung: Erhalten Sie wertvolle Tipps zum Einbruchschutz und testen Sie am Modellfenster, wie leicht sich ungesicherte Fenster öffnen lassen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Einstellungsberatung der Polizei, die umfassend über Karrierechancen und Berufsbilder bei der Polizei informiert – von der klassischen Laufbahn bis hin zu modernen Berufsfeldern wie IT-Forensik und Cybercrime-Bekämpfung. Darüber hinaus sind wieder besondere Aktionen geplant, die den Besuch zu einem Erlebnis machen. Dazu zählen sportliche Mitmachformate, Begegnungstage mit Dienststellen der Region sowie Überraschungsaktionen für Kinder.

Der Pop-up-Store befindet sich in der Ebene 2 des Donau-Einkaufszentrums, zwischen den Läden Street One und Woolworth, und ist vom 12. November bis 29. November 2025 geöffnet.

Groß und Klein sind herzlich eingeladen, den Pop-up-Store zu besuchen, Fragen zu stellen und mit den Beamten ins Gespräch zu kommen.