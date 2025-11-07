GANGKOFEN, LKR. ROTTAL-INN. Am 06.11.2025 gegen 16:40 Uhr kam es auf der B388 zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen.

Eine 57-jährige aus dem Landkreis Landshut fuhr mit ihrem Pkw von Eggenfelden kommend in Richtung Vilsbiburg. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Dingolfing-Landau fuhr die B388 von Vilsbiburg kommend in Richtung Eggenfelden. Auf Höhe Gangkofen/Irlach kam es aus noch unbekannten Gründen zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 57-jährige Autofahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Autofahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der 55-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Schadenshöhe beträgt etwa 70.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat einen Gutachter zur Unfallstelle beauftragt. Die B388 ist nach wie vor in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Feuerwehren Panzing, Gangkofen, Malling und Massing sind vor Ort.

Veröffentlicht: 06.11.2025, 19.45 Uhr