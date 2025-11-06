ALTUSRIED. Donnerstagabends kam es kurz vor der Ortseinfahrt Altusried zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Demnach befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin zunächst die Ortsverbindungsstraße von Krugzell in Richtung Altusried. Hierbei geriet sie kurz vor der Ortseinfahrt aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß infolgedessen frontal mit einem entgegenkommenden Pkw eines 78-Jährigen zusammen. Eine 21-Jährige und ein 60-Jähriger konnten dem vorangegangenen Unfallgeschehen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stießen ebenso mit den bereits verunfallten Fahrzeugen zusammen. Während die Unfallverursacherin schwer verletzt wurde, verletzten sich die weiteren Unfallbeteiligten glücklicherweise nur leicht. An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 60.000 Euro. Neben mehreren eingesetzten Streifen der Verkehrspolizei Kempten unterstütze die Feuerwehr Altusried bei der Absicherung der Unfallstelle, die zur Aufnahme des Unfalls und der Bergung der Fahrzeuge für zwei Stunden vollgesperrt werden musste. (VPI Kempten)