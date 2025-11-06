MINDELHEIM. Am Donnerstag, den 06.11.2025, ereignete sich gegen 11:20 Uhr ein bewaffneter Raubüberfall auf die Tankstelle im Heimenegger Weg. Der Täter ist derzeit noch auf der Flucht.

Der bislang unbekannte Mann betrat die Tankstelle und bedrohte einen Angestellten mit einer Waffe. Er forderte die Übergabe von Bargeld, das der Angestellte anschließend übergab. Danach verließ der Täter die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Wie viel Geld der Täter erbeutet hat, ist noch unklar. Auch die Art der Waffe, die bei der Tat verwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach aktuellem Stand wurde der Angestellte nicht verletzt, er wird jedoch vorsorglich medizinisch versorgt und betreut.

Der Täter war vollständig schwarz gekleidet und vermummt. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem größeren gelblichen Aufdruck auf dem Rücken. Er ist etwa 30 Jahre alt, zwischen 170 und 175 Zentimeter groß und trug eine silberne, helle Brille. Zudem sprach er fließend Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331 100-0 zu melden. (KPI Memmingen)

