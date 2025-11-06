INGOLSTADT.Nach einem Streit in einer Ingolstädter Obdachlosenunterkunft wurde am Dienstag ein 38-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Sein 22-jähriger Mitbewohner wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei über den Sicherheitsdienst der Einrichtung Am Franziskanerwasser eine Streitigkeit zwischen zwei Bewohnern der Unterkunft mitgeteilt. Vor Ort konnte der 38-jährige Eritreer mit einer stark blutenden Stichverletzung am Hals in seinem Zimmer aufgefunden werden. Er wurde nach erfolgter Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert und ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Ein konkreter Tatverdacht richtete sich gegen den 22-jährigen serbischen Zimmergenossen des Opfers, der noch am Tatort widerstandslos festgenommen werden konnte. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Mann am gestrigen Mittwoch einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes anordnete. Er wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keinerlei Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat an der Unterkunft am 25.10.2025.