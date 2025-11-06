WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Zwei bislang Unbekannte sollen am Mittwochnachmittag, den 5. November 2025, im Peters Park einer 75-Jährigen die Handtasche gewaltsam entrissen und anschließend geflüchtet sein. Die Frau wurde durch den Angriff leicht an der Hand verletzt. Die Kriminalpolizei Mühldorf übernahm die Ermittlungen zu diesem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochnachmittag (5. November 2025), um kurz vor 16.00 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei, dass einer älteren Dame soeben im Peters Park in Waldkraiburg die Handtasche geraubt worden sei. Die 75-Jährige war mit ihrem Hund zu Fuß unterwegs, als sie von zwei Unbekannten – einer jungen Frau und einem jungen Mann - verfolgt wurde. Der Mann habe schließlich auf Höhe des Parkhauses in der Reichenberger Straße versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Die ältere Dame leistete zunächst noch Gegenwehr, musste die Tasche jedoch aufgrund starker Schmerzen in der Hand nach kurzer Zeit loslassen.

Anschließend flüchteten die beiden Täter über einen Fußweg Richtung Norden / Haidaer Straße. Auf dem Fluchtweg wurde der Geldbeutel aus der Tasche entwendet und die Handtasche selbst im Peters Park zurückgelassen. Durch das Entreißen der Handtasche wurde die 75-Jährige leicht an der linken Hand verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

Nachdem die beiden unbekannten Täter unerkannt flüchteten, wurden erste umfassende Fahndungsmaßnahmen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Waldkraiburg durchgeführt. Im Zuge dieser polizeilichen Maßnahmen konnte bislang jedoch kein Tatverdächtiger ermittelt bzw. festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall werden nun, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn wegen des Verdachts eines Raubdeliktes geführt.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler der Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08631/3673-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle:

Die Zeugen konnten die Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:



Täterin 1: weiblich, ca. 1,60 m groß, ca. 16-24 Jahre, sehr schlanke Statur, hellblondes, langes zu einem Pferdeschwanz gebundenes Haar; bekleidet mit grauem Kapuzenpullover, grauer Jogginghose und weißen Sneakers

Täter 2: männlich, ca. 1,70 -1,80 m groß, ca. 16-24 Jahre, schlanke Statur, dunkles, lockiges Haar, kein Bart; bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover (Kapuze über Kopf gezogen), schwarzer Jogginghose und dunklen Sneakers



Fragen der Ermittler: