WINHÖRING, LKR. ALTÖTTING. Eine starke Rauchentwicklung auf einem landwirtschaftlichen Anwesen löste am Donnerstagmorgen, 6. November 2025, einen Einsatz für Polizei und Feuerwehr aus. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Donnerstag (6. November 2025), gegen 8.45 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein eine Mitteilung über eine Rauchentwicklung auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Winhöring ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten nach ihrem Eintreffen starken Rauch in einem Nebenanbau fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Feuerwehreinsatzkräfte konnte die Rauchentstehung unterbunden werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Vorfall niemand verletzt. Neben einer Trocknungsanlage für Mais wurden Teile der Elektroinstallation in dem betroffenen Objekt beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen Eurobetrag im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort wurden von der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Altötting getroffen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wird das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die Ermittlungen fortführen.

Die genaue Ursache der Rauchentstehung wird derzeit im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen untersucht. Diese dauern noch an.