POCKING, LKR. PASSAU. Nach dem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 12 bei Pocking, der sich am Dienstag, 04.11.2025, kurz nach 10.00 Uhr ereignete, ermittelt nun u. a. die Kriminalpolizeiinspektion Passau.

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau wollten am Montagmorgen den Fahrer eines Fahrzeuggespanns mit Berliner bzw. Barnimer Zulassung auf Höhe der BAB A 3, Höhe Anschlussstelle Pocking kontrollieren. Eine Überprüfung der an dem Mercedes angebrachten Berliner Kennzeichen hat ergeben, dass diese zuvor entwendet wurden.

Der Fahrer, der die Anhaltesignale der Schleierfahnder missachtete, fuhr in der Folge mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 12 weiter in Richtung Pocking. Auf Höhe Königswiese kollidierte der 21-jährige Deutsche mit Wohnsitz in Berlin schließlich mit einem entgegenkommenden Lkw. Die Bundesstraße 12 musste für längere Zeit komplett gesperrt werden.

Kinderpornografische Dateien auf Mobiltelefon

Nachdem im Zuge der weiteren Ermittlungen auf dem Mobiltelefon des 21-Jährigen über 900 Video- und Bilddateien mit kinderpornografischen Inhalten festgestellt wurden, haben am Mittwoch (05.11.2025) Ermittler der Berliner Polizei einen von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung in Berlin vollzogen und dabei verschiedene Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

Neben den Ermittlungen der Polizeistation Pocking, u. a. wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, ermittelt nun auch die Kriminalpolizeiinspektion Passau wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornographie und Verstoß nach dem Waffengesetz, da im Fahrzeug des Tatverdächtigen zudem noch verschiedene verbotene Gegenstände, wie ein Butterflymesser und Schlagring, sichergestellt wurden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erging gegen den 21-Jährigen zwischenzeitlich ein Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Er ist am Mittwoch nach Vorführung beim Amtsgericht Passau einstweilig in einer Fachklinik untergebracht worden.

Zeugenaufruf der Polizeistation Pocking

Die Verkehrsteilnehmer, die am Montag, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr zwischen der Anschlussstelle der AS Pocking/BAB A 3 und Höhe Pocking unterwegs waren und durch das Fahrverhalten des Wohnwagengespanns gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeistation Pocking, Tel. 08531/90586-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 06.11.2025, 12.30 Uhr

Einer zivilen Streife der Grenzpolizei fiel gegen 10.15 Uhr auf der BAB A 3 ein Gespann auf. Ein Mercedes fuhr auf der Autobahn Richtung Österreich und die Beamten stellten fest, dass die Kennzeichen am Mercedes als gestohlen gemeldet waren. Der Mercedesfahrer beachtete die Anhaltesignale der Polizei nicht, im Gegenteil, der Fahrer gab Gas, flüchtete mit dem Gespann und erreichte dabei teilweise Geschwindigkeiten von 160 kam/h. An der Ausfahrt bei Pocking fuhr der Flüchtende ab und verursachte hier bereits einen Unfall. Auch das hinderte den Mercedes-Fahrer nicht, seine Flucht fortzusetzen. Weiter ging es auf der B12 Richtung Pocking. Dort prallte der Fahrer des Gespannes vor Königswiese in einen entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Wohnwagen über den Mercedes geschleudert und fiel auf das Auto. Dadurch wurde der Mercedes-Fahrer zunächst in seinem Wagen eingeklemmt. Polizeikräfte konnten den Fahrer aber schnell befreien und der Fahrer hatte großes Glück und wurde offenbar auch nur leicht verletzt. Es handelte sich um einen 21-jährigen deutschen Mann. Auch der Lkw-Fahrer kam mehr oder weniger mit dem Schrecken davon und erlitt offenbar auch nur leichte Verletzungen. Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort, Umleitungen wurden eingerichtet. Hier wird die Polizei von der Feuerwehr unterstützt. Die Unfallaufnahme dauert an, dabei werden die Beamten der Polizeistation Pocking von der Verkehrspolizei Passau unterstützt. Auch die Grenzpolizei ist mit einer Drohne am Unfallort unterwegs. Die Umstände zu dem gestohlenen Kennzeichen am Mercedes und der Flucht sind noch zur ermitteln und dürften andauern.