NÜRNBERG. (1042) Am späten Mittwochabend (05.11.2025) hielt sich ein Mann am Hauptbahnhof Nürnberg auf, als er durch eine einfahrende U-Bahn erfasst wurde. Der 29-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.



Der 29-Jährige war gegen 23:00 Uhr am Bahnsteig der U3 (Fahrtrichtung Großreuth bei Schweinau) unterwegs. Aktuellen Ermittlungen zufolge befand sich der Mann auf Höhe eines dortigen Geländers, als er von einer einfahrenden U-Bahn am Kopf erfasst wurde.

Passanten wurden auf die Situation aufmerksam, setzten die Rettungskette in Gang und leisteten bis zum Eintreffen von Polizei und Notarzt Erste-Hilfe. Der 29-Jährige wurde mit als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der U-Bahnverkehr war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen in diesem Bereich gesperrt.

Beamte der Kriminalpolizei Nürnberg haben die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfalls übernommen. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher