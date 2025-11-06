LANDKREIS EBERSBERG, MARKT SCHWABEN. Am 05.11.2025 kam es gegen 13:30 Uhr in der Enzensberger Straße 8 in Markt Schwaben zu einem versuchten Raub auf einen Paketboten. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungsstand griffen zwei bislang unbekannte Täter den Paketboten im dortigen Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses unvermittelt von hinten an und versuchten dessen Paket sowie persönliche Gegenstände zu rauben. Nachdem dies scheiterte, flüchteten die beiden Täter ohne Beute.

Der geschädigte Paketbote kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, konnte jedoch noch am selben Tag wieder entlassen werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatablauf geben können, sich unter der Telefonnummer 08122-968-0 zu melden.