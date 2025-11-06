HOLLFELD, LKR. BAYREUTH. Bislang unbekannte Täter sprühten ein Hakenkreuz auf die Fahrbahn der Kreisstraße BT39 zwischen Krögelstein und Freienfels. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Eine Studentin meldete sich am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, bei der Polizei und teilte die Schmiererei mit. Zu einem unklaren Zeitpunkt beschmierten die unbekannten Täter die Fahrbahn mit einem etwa 50x50 Zentimeter großen schwarzen Hakenkreuz. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Neben Sachbeschädigung wird auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.