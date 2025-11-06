MASSING, LKR. ROTTAL-INN. Gestern Nachmittag (05.11.2025) wurde eine leblose Person in der Rott gemeldet. Nach der Bergung konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Die Mitteilung über die Integrierte Leitstelle erreichte die Polizei Eggenfelden gegen 16.15 Uhr. Die leblose, männliche Person konnte bereits von der Feuerwehr geborgen werden. Durch alarmierte Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des 82-jährigen Mannes aus dem Raum Massing festgestellt werden.

Die Ermittlungen zum Todesfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung oder auf ein Unfallgeschehen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 06.11.2025, 11.20 Uhr