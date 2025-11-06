NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Nach der Attacke eines 42-Jährigen auf einen 31-Jährigen am Donnerstag, 16.10.2025, gegen die Ermittlungen von Kripo Landshut zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg weiter.

Zeugen gesucht

Hierzu richtet die Kriminalpolizeiinspektion Landshut nun einen konkreten Zeugenaufruf an die Nutzer der Kleingartenanlage entlang der Landshuter Straße im Bereich des Friedhofs. Zeugen, die sich am Donnerstag, 16.10.2025, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr in der Kleingartenanlagen aufgehalten haben und zu der Auseinandersetzung in diesem Bereich der Landshuter Straße sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 06.11.2025, 11.00 Uhr