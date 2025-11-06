LANDSHUT. Am gestrigen Mittwoch (05.11.2025) erhielt ein 77-Jähriger einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Im Zuge dessen wird der Mann eines höheren Bargeldbetrages beraubt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Senior erhielt den Anruf am späten Vormittag. Es meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter der Polizei Landshut, der vor vermehrten Einbrüchen im Stadtgebiet warnte. Es würden deshalb zivile Polizisten bei ihm vorbeikommen, um ihn aufzuklären. Hierzu solle er sein Bargeld bereitlegen, damit dies erfasst werden könne.

Gegen Mittag klingelte schließlich ein bislang unbekannter Mann an der Wohnung des 77-Jährigen, der sein Bargeld bereits vorbereitete. Der Unbekannte zeigte einen gefälschten Polizeiausweis vor, nannte ein zuvor vereinbartes Kennwort und betrat die Wohnung. Als der Mann nach dem Bargeld griff, wehrte der Senior dies zunächst ab. Der Unbekannte aber schubste ihn und schlug ihn mit dem Ellenbogen gegen die Brust. Bei der anschließenden Flucht aus der Wohnung konnte der 77-Jährige den Unbekannten noch zu Fall bringen, sie aber nicht mehr verhindern. Der Mann konnte so einen mittleren 5-stelligen Bargeldbetrag entwenden.

Der 77-Jährige rief schließlich den polizeilichen Notruf. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeistreifen der Polizeiinspektion Landshut konnte der Flüchtige nicht festgestellt werden.

Aktuelle Beschreibung des Tatverdächtigen

Circa 30 Jahre alt

160 – 170 cm groß

normale Statur

mitteleuropäisches Erscheinungsbild

dunkle Haare

Er trug eine Schiebermütze, eine karierte Jacke, eine dunkle Hose und eventuell dunkle Handschuhe

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen zum Verdacht des Raub- sowie Betrugsdeliktes wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen. Der Unbekannte floh gegen 12.45 Uhr aus der Wohnung des 77-Jährigen im Bereich der Alten Kaserne/Sparkassen-Arena. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landshut unter der 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 06.11.2025, 09.50 Uhr