TRAUNREUT, LKR. TRAUNSTEIN. Seit Montag, 3. November 2025, ist die 11-jährige Angelina von ihrem Wohnort in Traunreut abgängig und wird seitdem vermisst. In diesem Zusammenhang ermittelt die Kriminalpolizei Traunstein in einem Vermisstenfall und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Angelina (11) wurde zuletzt am Montag, 3. November 2025, gegen 17.00 Uhr in Traunreut gesehen und ist seitdem nicht mehr in die elterliche Wohnung zurückgekehrt. Nach aktuellem Erkenntnisstand liegen der Polizei Hinweise vor, dass sich das vermisste Mädchen möglicherweise im europäischen Ausland aufhalten könnte.

Erste Maßnahmen erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeistation Traunreut. Nun hat das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen in diesem Vermisstenfall übernommen.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung der Vermissten: Größe ca. 155 cm, ca. 52 kg, lange glatte blonde Haare, weißes T-Shirt mit einem Drachen auf dem Rücken, Hoodie mit kleinem Schriftzug auf der Vorderseite, ausgewaschene braune Cargo-Hose, schwarz-rote Sneaker des Herstellers Nike, möglicherweise führt sie eine Umhängetasche mit;

Wer hat die Vermisste nach dem 3. November 2025, 17.00 Uhr, gesehen?

Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise machen, welche zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls führen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefon-Nummer 0861/98730 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.