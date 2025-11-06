WERNBERG-KÖBLITZ. Im Mordfall Dieter Loew sind nach der jüngsten Plakataktion und Anwohnerbefragung neue Hinweise bei der Kriminalpolizei Amberg eingegangen, die nun intensiv geprüft werden. Gleichzeitig wird der Fall von speziell ausgebildeten Profilern der Operativen Fallanalyse untersucht, um neue Ermittlungsansätze zu entwickeln. Die Kriminalpolizei Amberg bittet weiterhin die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise.

Im Zuge der kürzlich gestarteten Plakataktion und der ergänzenden Anwohnerbefragung im Bereich Wernberg-Köblitz sind bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg mehrere neue Hinweise zum Mordfall Dieter Loew eingegangen. Diese werden derzeit sorgfältig geprüft und bearbeitet. Die Ermittler verfolgen jeden Hinweis mit Nachdruck, um weitere relevante Informationen zu gewinnen und die offenen Fragen in diesem tragischen Fall zu beantworten.

Zusätzlich wurde im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen ein Gewässer in der Nähe von Wernberg-Köblitz von Tauchern abgesucht. Während der Tauchaktion wurden mehrere Gegenstände sichergestellt. Es wird nun geprüft, ob diese einen Zusammenhang mit der Tat vom 21. auf den 22. Dezember 2014 aufweisen. Die Ermittlungen und Untersuchungen dauern noch an.

Des Weiteren hat die Kriminalpolizeiinspektion Amberg die Operative Fallanalyse (OFA) hinzuzogen. Ein Team aus speziell ausgebildeten Profilern arbeitet nun parallel an diesem Fall. Die Experten werden den Fall aus psychologischer und kriminologischer Perspektive untersuchen und gezielt neue Ansatzpunkte entwickeln - mit dem Ziel, den Mordfall aufklären zu können.

Die Kriminalpolizei Amberg betont, dass die Ermittlungen mit Hochdruck geführt werden. Auch wird die Bevölkerung weiterhin gebeten, Hinweise zu melden, insbesondere wenn sie noch nicht mit der Polizei in Kontakt standen. „Jeder Hinweis, mag er noch so klein erscheinen, könnte entscheidend für die Aufklärung dieses Falls sein“, so das Cold-Case-Team der Kriminalpolizei Amberg.

Hinweise und Beobachtungen aus dem Zeitraum rund um den 21. Dezember 2014, insbesondere im Bereich Wernberg-Köblitz, werden unter der Telefonnummer 09621/890-2121 entgegengenommen.