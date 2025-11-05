ERDING.Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in den gestrigen frühen Morgenstunden (04.11.2025) der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schäfflerstraße in Brand.

Gegen 7 Uhr nahmen dortige Bewohner Knallgeräusche und Brandgeruch wahr und verständigten daraufhin über Notruf Feuerwehr und Rettungskräfte. Alle im Haus befindlichen Personen konnten noch vor dem Eintreffen der Löschkräfte das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beziffert sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 50 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Kellerbrand stehen könnten, diese unter der Telefonnummer 08122-968-0 zu melden.