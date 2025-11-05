1817. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und E-Scooter; eine Person schwer verletzt – Freimann

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 08:45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad der Marke Cube die Freisinger Landstraße auf einem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Geh- und Radweg in Richtung Fröttmaninger Berg. Er wollte seine Fahrt geradeaus fortsetzen.

Zeitgleich fuhr ein 24-Jähriger mit georgischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem E-Scooter auf demselben Geh- und Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Auf Höhe der Hausnummer 64 standen am Rande des Geh- und Radweges mehrere geparkte E-Scooter. Diese wollte der 33-Jährige umfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 33-jährigen Fahrradfahrer und dem 24-jährigen E-Scooterfahrer.

Der 33-Jährige trug einen Helm, erlitt durch den Zusammenstoß aber dennoch schwere Kopfverletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Er verzichtete vor Ort auf eine medizinische Untersuchung.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1818. Verkehrsunfallflucht; Gefahrenbremsung eines Linienbusses; eine Person verletzt – Hadern

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 12:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Linienbusses die Senftenauerstraße in Richtung Blumenauer Straße. Im Bus befand sich eine 71-jährige kroatische Staatsangehörige, ebenfalls mit Wohnsitz in München, als Fahrgast.

Auf Höhe der Hausnummer 101 fuhr ein bislang unbekannter Pkw vor dem Linienbus, vom Fahrbahnrand abfahrend, unvermittelt auf die Fahrspur ein. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß mit dem Pkw vermeiden. Der unbekannte Pkw entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Als Folge der Gefahrenbremsung stürzte die 71-Jährige von ihrem Sitz und wurde verletzt.

Der Bus setzte seine Fahrt bis zur Haltestelle Wastl-Witt-Straße fort. Dort machte die 71-Jährige den Busfahrer auf ihre Verletzungen aufmerksam.

Die 71-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt.

Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1819. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw; eine Person verletzt – Pasing

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger griechischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit einem Hyundai Pkw die Landsberger Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Kremser Straße wollte er nach links in diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr hinter ihm ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem Yamaha Motorrad. Der 32-Jährige vollzog mit seinem Motorrad einen sogenannten „Wheelie“ und fuhr hierbei kurzzeitig nur auf dem Hinterrad, weshalb er den vor sich abbiegenden Hyundai übersah. Bei der anschließenden Vollbremsung verlor der 32-Jährige die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit der hinteren linken Fahrzeugseite des abbiegenden Pkw.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 32-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Motorrad und der Pkw wurden beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Landsberger Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1820. Organisierter Callcenterbetrug; falscher Krankenhausmitarbeiter – Grünwald

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 12:30 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München von einer bislang unbekannten Täterin angerufen, die sich als Mitarbeiterin eines Münchner Krankenhauses ausgab. Die Täterin behauptete, dass der Sohn der über 80-Jährigen an Krebs leide und ihm nur ein teures Medikament aus der Schweiz helfen könnte.

Die über 80-Jährige vereinbarte mit der unbekannten Täterin einen fünfstelligen Geldbetrag und übergab diesen an ihrer Wohnadresse an eine weitere unbekannte Täterin.

Im weiteren Verlauf fiel der über 80-Jährigen der Betrug auf, als sie mit ihrem Sohn Kontakt aufnahm. Anschließend erstatteten sie Anzeige bei der Polizei.

Die Täterin sprach Hochdeutsch und trug einen Poncho.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum zwischen 12:30 und 16:10 Uhr im Bereich Tölzer Straße, Reiterweg und Auf der Eierwiese (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1821. Fahrende Baumaschine durchtrennt Oberleitung der S-Bahn – Trudering-Riem

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 15:00 Uhr, überquerte ein 54-Jähriger mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Ravensburg mit einer Baumaschine den Bahnübergang an der Graf-Lehndorff-Straße.

Hierbei blieb der Bohrarm der Baumaschine an der Oberleitung der S-Bahnstrecke hängen und riss diese ab. Der 54-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Die Baumaschine wurde nicht beschädigt. Der Schaden an der Oberleitung beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Während der Reparaturarbeiten an der Bahnstrecke kam es zu Beeinträchtigungen des S-Bahnverkehrs.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1822. Kunst statt Strafe - Graffiti-Workshop für Jugendliche und der Münchner Polizei

Am Dienstag, 04.11.2025, fand um 11:30 Uhr, im Kunsttreff „Halt 58“ am Kolumbusplatz ein Graffiti-Workshop im Rahmen des Projekts „Kunst statt Strafe“ statt.

Gemeinsam mit Angehörigen der Polizeiinspektion 44 (Moosach) und weiteren Beamten aus den Kommissariaten 23 (Jugendkriminalität) und 105 (Prävention) in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum „Die Arche e. V.“ hatten insgesamt zehn Jugendliche die Gelegenheit, ihre kreativen Ausdrucksformen in einem legalen und pädagogisch begleiteten Rahmen weiterzuentwickeln.

Ziel der gemeinsamen kreativen Tätigkeit war es, eine nachhaltige Verbindung zwischen Prävention, Kunst und Beziehungsarbeit zu schaffen. Dabei wurde Vertrauen aufgebaut, das gegenseitige Verständnis gestärkt und die Hemmschwelle im direkten Kontakt mit der Polizei gesenkt.

Die Jugendlichen konnten zudem ihre Eigenverantwortung und sozialen Kompetenzen weiterentwickeln, während die Polizistinnen und Polizisten im Gegenzug Einblicke in die Lebenswelt der Jugendlichen erhielten und dadurch ihre kommunikativen sowie deeskalierenden Fähigkeiten vertiefen konnten.

1823. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer; eine Person schwer verletzt – Laim

Am Mittwoch, 05.11.2025, gegen 07:05 Uhr, fuhr ein 31-jähriger mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft mit Wohnsitz im Landkreis Dillingen mit einem Pkw Skoda auf der Landsberger Straße in Richtung Pasing. Auf der Höhe zur Von-der-Pfordten-Straße wollte er der Landsberger Straße weiter in Richtung Pasing folgen. Für ihn galt die grüne Ampel.

Zeitgleich befuhr ein 55-jähriger deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Landsberger Straße in Richtung Westend. An der Einmündung zur Von-der-Pfordten-Straße beabsichtigte er, nach links abzubiegen, um auf die andere Straßenseite, wo sich auch die S-Bahn-Gleise befinden, zu gelangen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 55-jährigen Fahrradfahrer und dem 31-jährigen Pkw-Fahrer.

Hierdurch wurde der 55-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Am Pkw entstand ein Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es vor Ort für ca. vier Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.