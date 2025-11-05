TRIFTERN, MASSING, LKR. ROTTAL-INN. Am Mittwochmorgen (05.11.20255) durchsuchten Ermittler der Kriminalpolizei Passau mit Unterstützungskräften der Zentralen Einsatzdienste Passau mehrere Wohnungen unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln.

Drei deustche Männer im Alter von 40, 52, 54, und eine 40-jährige deutsche Frau stehen im Verdacht im illegalem Besitz unter anderem von Oxycodon zu sein. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut. Am heutigen Mittwoch (05.11.2025) vollzogen Ermittler vier von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Durchsuchungsbeschlüsse an den jeweiligen Wohnanschriften der Tatverdächtigen in Triftern und Massing.

Dabei konnten bei den Tatverdächtigen unter anderem Oxycodon und Arzneimittel aufgefunden und mehrere Verstöße nach dem Waffengesetz festgestellt werden.

Veröffentlicht: 05.11.2025, 15.55 Uhr