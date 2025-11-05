NEU-ULM. Am heutigen Mittwoch führten Fahnder einen lang geplanten Schlag gegen den organisierten Zigarettenschmuggel und den Drogenhandel im Bereich Ulm/Neu-Ulm durch.

In den frühen Morgenstunden vollzogen Einsatzkräfte aus Bayern und Baden-Württemberg Durchsuchungsbeschlüsse in insgesamt 20 Objekten im Landkreis Neu-Ulm, im Alb-Donau-Kreis, im Kreis Reutlingen sowie in Pforzheim. Hintergrund ist ein umfangreiches Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg gegen einen 69-jährigen Beschuldigten. Dieser sowie zwei weitere Männer im Alter von 39 und 49 Jahren stehen im Verdacht, in großem Umfang mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie gefälschten und unversteuerten Zigaretten zu handeln. Im Rahmen der gleichzeitigen Durchsuchungsaktion bei den Hauptbeschuldigten sowie weiteren mutmaßlichen Abnehmern wurde eine große Anzahl an Beweismitteln sichergestellt, u. a. eine erhebliche Menge an unversteuerten Zigaretten sowie Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben dauern an. (KPI(Z) SWS)

