LANDKREIS LANDSBERG AM LECH, WEIL. Am späten Montagnachmittag (03.11.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Venusstraße ein und entwendeten Bargeld und Schmuck in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrags. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter gelangten in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr durch Aufhebeln des Küchenfensters ins Haus und durchwühlten anschließend sämtliche Räume nach Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Ersten Hinweisen zufolge soll ein dunkler Geländewagen möglicherweise als Fluchtfahrzeug gedient haben.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Einbruch stehen könnten, diese unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.