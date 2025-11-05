2077 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten im Stadtgebiet

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (04.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Königsberger Straße.

Im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen 3er BMW. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Lechhausen – Am vergangenen Montag (03.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Bauhauses in der Südtiroler Straße.

Zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen 4er BMW an der hinteren rechten Türe. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den oben genannten Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2078 - Schockanruf - Frau handelt richtig

Augsburg – Am gestrigen Dienstag (04.11.2025) kam es zu einem versuchten Schockanruf bei einer 78-jährigen Frau. Diese bemerkte den Betrug und handelte richtig.

Gegen 11.00 Uhr erhielt die Frau einen sogenannten Schockanruf eines falschen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, dass es Hinweise darauf gebe, dass bei der Frau eingebrochen werden soll. Die 78-Jährige durchschaute den Versuch und verständigte die richtige Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Betrug.

Die 78-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

2079 – Polizei nimmt Tatverdächte nach Rollerdiebstahl fest

Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (03.11.2025), 22.00 Uhr, bis Dienstag (04.11.2025), 13.00 Uhr, kam es zu einem Rollerdiebstahl in der Rugendastraße durch zunächst unbekannte Täter.

Im oben genannten Zeitraum entwendeten die zunächst Unbekannten den Roller aus einem Innenhof.

Am Dienstag (04.11.2025), gegen 19.00 Uhr, wurde der Roller auf einem Parkplatz in der Langenmantelstraße aufgefunden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Beamten einen 15-jährigen und einen 16-jährigen Jugendlichen als Tatverdächtige. Die Einsatzkräfte stellten den Roller und den dazugehörigen Schlüssel sicher.

Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten zudem u.a. Cannabis und Tierabwehrsprays bei den beiden Jugendlichen. Die Einsatzkräfte stellten die Gegenstände sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls eines Rollers gegen die beiden Jugendlichen.

Die beiden Jugendlichen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

2080 – Polizei ermittelt nach Bedrohung

Innenstadt – Am gestrigen Dienstagnachmittag (04.11.2025) bedrohten nach derzeitigen Erkenntnissen drei zunächst unbekannte Jugendliche einen 32-jährigen Mann in einer Wohnung an der Schwibbogenmauer.

Gegen 14.00 Uhr verschafften sich die Jugendlichen Zugang zu der Wohnung und sollen den 32-Jährigen u.a. mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Die Jugendlichen verließen die Wohnung kurze Zeit später und der 32-Jährige verständigte die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger und ein 24-Jähriger als Tatverdächtige identifiziert. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Beamten u.a. die Schreckschusspistole sowie weitere gefährliche Gegenstände und stellten diese sicher.

Die drei Männer im Alter von 16 bis 24 Jahren wurden nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch und einem Verstoß gegen das Waffengesetz gegen den 16-Jährigen, den 17-Jährigen und den 24-Jährigen.

Alle Beteiligte besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

2081 – Verkehrsunfall

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (04.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall eines 19-Jährigen in der Neuburger Straße.

Gegen 07.00 Uhr fuhr der 19-Jährige entlang der Neuburger Straße in Richtung Norden. Hierbei touchierte er einen Anhänger, der am rechten Straßenrand parkte. Das Auto des 19-Järhigen wurde durch den Zusammenstoß auf die rechte Fahrzeugseite gedreht und kam zum Stehen.

Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 19-Jährigen.

2082 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (31.10.2025), 20.30 Uhr, bis Montag (03.11.2025), 13.30 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person einen VW California in der Rottenhammerstraße. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2083 – Polizei ermittelt nach Betrug

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (04.11.2025) kam es zu einem Betrug in der Bahnhofsstraße.

Gegen 10.45 Uhr bat ein bislang unbekannter Täter einen 21-jährigen Mann um Bargeld. In englischer Sprache gab er an, dass er kein Geld abheben könne, den Betrag aber umgehend zurück überweisen werde. Der Mann übergab dem Unbekannten einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die angebliche Rücküberweisung des Täters kam nie beim Mann an.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre, ca. 185 cm groß, braune Haare

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen von Ihrer Notlage erzählen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Wenn eine Person Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

2084 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (01.11.2025), 12.00 Uhr, bis Dienstag (04.11.2025), 18.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Werner-Haas-Straße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.