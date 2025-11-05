PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Nach dem folgenschweren Brand eines Einfamilienhauses am Dienstag, 04.11.2025, sind die kriminalpolizeilichen Untersuchungen an der Brandörtlichkeit abgeschlossen.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Hoher Sachschaden nach Brand eines Einfamilienhauses

Derzeit gehen die Brandermittler davon aus, dass der Brand vermutlich zunächst in der unmittelbar an das Wohnhaus angrenzenden Garage ausbrach und schließlich auf das Wohnhaus übergegriffen hat. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung bzw. einen technischen Defekt haben sich bislang nicht ergeben; die Ermittlungen der Kriminalpolizeistation Deggendorf zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf zur Brandursache dauern nach wie vor an. Der Schaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, KHK Tomaschko, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 05.11.2025, 14.25 Uhr