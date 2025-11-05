05.11.2025, Polizeipräsidium Unterfranken
WÜRZBURG, OT ZELLERAU. Seit Dienstagabend wird eine 71-Jährige vermisst. Die Würzburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Die 71-Jährige Ingrid Stollberger ist am Dienstagabend nicht in ihre Wohnung in der Von-Mieg-Straße zurückgekehrt. Ein Angehöriger meldete sie deshalb am Mittwochmorgen, 08:15 Uhr, als vermisst.
Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor, die Frau könnte sich aber in einer hilflosen Lage befinden.
Die Polizei Würzburg-Stadt sucht zur aktuellen Stunde nach der Vermissten und hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Sie wird wie folgt beschrieben:
- 160 cm groß
- Schlanke Statur
- Dunkle Haare
- Über die zuletzt getragene Kleidung liegen keine weiteren Erkenntnisse vor
Hinweise nimmt die Würzburger Polizei unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.