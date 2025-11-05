Die 71-Jährige Ingrid Stollberger ist am Dienstagabend nicht in ihre Wohnung in der Von-Mieg-Straße zurückgekehrt. Ein Angehöriger meldete sie deshalb am Mittwochmorgen, 08:15 Uhr, als vermisst.

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor, die Frau könnte sich aber in einer hilflosen Lage befinden.

Die Polizei Würzburg-Stadt sucht zur aktuellen Stunde nach der Vermissten und hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Sie wird wie folgt beschrieben:

160 cm groß

Schlanke Statur

Dunkle Haare

Über die zuletzt getragene Kleidung liegen keine weiteren Erkenntnisse vor

Hinweise nimmt die Würzburger Polizei unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.