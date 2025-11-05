MARKTOBERDORF. Im Rahmen von Ermittlungen zu Kupferdiebstählen im Raum Unter- und Ostallgäu konnte ermittelt werden, dass der Täter seine Tatbeute bei einem Schrotthandel in Marktoberdorf veräußern würde. Aufgrund eines aktuellen Diebstahls am Montagmittag im Bereich der Polizeiinspektion Buchloe und der zeitgleichen Mitteilung des Marktoberdorfer Schrotthändlers konnte bei Fahndungsmaßnahmen der mutmaßliche Täter bei der Anfahrt zur Weiterveräußerung des Diebesguts durch Beamte der Polizeiinspektion Marktoberdorf festgenommen werden. Dem 24-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz werden mehrere Diebstähle zur Last gelegt. Der Gesamtwert des erbeuteten Diebesgutes steht noch nicht fest, liegt aber vermutlich im mittleren fünfstelligen Bereich. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde der Beschuldigte durch Beamte der PI Marktoberdorf vorläufig festgenommen. Im Laufe des gestrigen Tages wurde der Tatverdächtige beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen dauern noch an. (PI Marktoberdorf / PI Buchloe / PI Krumbach)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).