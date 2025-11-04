2067 – Nachtrag: 38-Jähriger aus Buchdorf vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

In der Pressemitteilung Nr. 2066 berichteten wir Folgendes:

Buchdorf - Seit Sonntag (02.11.2025) wird der […] vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

[…]

Hinweise zum Verbleib von […] seit dem Verschwinden oder Erkenntnisse zum derzeitigen Aufenthaltsort, nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

Ab hier neu:

Der Vermisste wurde am heutigen Dienstag (04.11.2025) leider tot aufgefunden.

2068 – Durchsuchungsmaßnahmen beendet

Am 29.10.2025 berichteten wir in der Pressemeldung Nr. 2025 über folgenden Sachverhalt:

Hochzoll – Seit vergangenem Freitag (24.10.2025) durchsucht die Polizei ein Einfamilienhaus in der Edelsbergerstraße. Die Beamten fanden bereits mehrere illegale Waffen, Munition und Gegenstände.

Ein Angehöriger des 77-jährigen Bewohners des Hauses informierte die Polizei und teilte mit, dass er diesen seit längerer Zeit nicht erreichen könne. Eine Polizeistreife fand den Mann verstorben in seinem Haus. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt eine natürliche Todesursache vor.

Beim Betreten des Hauses fanden die Beamten illegale Gegenstände, Munition und Waffen. Seit Freitag sucht die Polizei das Haus nach weiteren illegalen Gegenständen ab. Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie das Ordnungsamt der Stadt Augsburg sind ebenfalls vor Ort. Eine Gefahr für Dritte besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Ab hier neu:

Die Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei in der Edelsbergstraße gestalteten sich als sehr umfangreich und dauerten die vergangene Woche über an. Neben den örtlichen Einsatzkräften der Polizei waren unter anderem auch Kräfte der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) sowie Verantwortliche der Stadt Augsburg eingebunden. Eine Gefahr für Dritte bestand zu keinem Zeitpunkt.

Im Anwesen wurden rund 300 Waffen bzw. Waffenteile aufgefunden. Für mehr als die Hälfte dieser Waffen hatte der verstorbene Besitzer offenbar keine notwendige Erlaubnis. Zudem waren in dem Haus eine sehr große Menge Munition und sprengstoffverdächtige Gegenstände gelagert. Darunter befanden sich auch Sprengstoffe, Zünder und ähnliche Gegenstände, die durch die Technische Sondergruppe (TSG) vor Ort bewertet und im Einzelfall kontrolliert umgesetzt wurden.

Sämtliche Waffen, Munition und sprengstoffhaltige Funde wurden durch eine Fachfirma im Beisein des BLKA und der Waffenbehörde der Stadt Augsburg ordnungsgemäß abtransportiert und verwahrt.

Die rechtmäßig im Besitz des Verstorbenen befindlichen Waffen und Munitionsbestände unterliegen der Federführung der Waffen- und Sicherheitsbehörde der Stadt Augsburg, die eine weitere rechtliche Prüfung in enger Abstimmung mit Polizei und Staatsanwaltschaft Augsburg koordiniert.

Die Kriminalpolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen im Hinblick auf die illegalen Waffen und Munition aufgenommen. Ebenso werden die Hintergründe ermittelt.

2069 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Baustelle

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (31.10.2025), 12.30 Uhr, bis Montag (03.11.2025), 07.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einer Baustelle in der Steinernen Furt.

Im oben genannten Zeitraum verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu der Baustelle. Der oder die Täter entwendeten ein Baugerät und weitere Gegenstände.

Insgesamt entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2070 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Bikes

Oberhausen – Am gestrigen Montag (03.11.2025) kam es zum Diebstahl eines E-Bikes in der Haußerstraße.

Im Zeitraum von 14.20 Uhr bis 16.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das E-Bike der Marke Ghost Typ E Teru. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2071 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Am Montagmittag (03.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Donauwörther Straße.

Zwischen 11.20 Uhr und 12.50 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen blauen Toyota Avensis. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Toyota entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2072 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Kennzeichen

Oberhausen – Am gestrigen Montag (03.11.2025) fuhr ein 28-jähriger Autofahrer ohne Kennzeichen und gültiger Fahrerlaubnis in der Flurstraße.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Autofahrer, da an seinem Auto kein Kennzeichen angebracht war. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war das Auto nicht zugelassen. Die Beamten stellten außerdem fest, dass gegen den Mann ein Fahrverbot vorlag. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens trotz Fahrverbot, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eines Verstoßes gegen die Fahrzeug-Zulassungsordnung gegen den Mann.

Der Mann besitzt die schwedische Staatsangehörigkeit.

2073 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt – Am Montagabend (03.11.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen und einem 42-jährigen Mann am Königsplatz.

Gegen 19.40 Uhr gerieten die beiden Männer offenbar zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Passanten informierten die Polizei.

Die beiden Männer wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen 34-jährigern und gegen den 42-jährigen Mann.

Der 34-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der 42-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

2074 – Brand in der Innenstadt

Innenstadt – Am Montagmorgen (03.11.2025), gegen 07.20 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schäfflerbachstraße. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.