04.11.2025, Polizeipräsidium Unterfranken
DITTELBRUNN, OT HAMBACH, LKR. SCHWEINFURT. Bereits seit Donnerstagnacht wird ein 18-Jähriger vermisst. Die Schweinfurter Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der 18-jährige Jakub Michalik wurde zuletzt Donnerstagnacht, gegen 03:00 Uhr, von Bekannten in der Sonnenstraße und der Damaschkestraße in der Schweinfurter Innenstadt gesehen.
Da er seither nicht nach Hause zurückkehrt ist, meldeten Angehörige ihn als vermisst. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor, der junge Mann könnte sich aber in einer hilflosen Lage befinden.
Er wird wie folgt beschrieben:
- 178 cm groß
- Schlank / athletische Figur
- dunkelblonde Haare
- Trug eine schwarze Jeans-Hose von Pegador mit weißer Aufschrift auf dem Hosenbein
- Weiße Nike-Sneaker "Presto"
- Kleine Kette am Handgelenk
Hinweise nimmt die Schweinfurter Polizei unter Tel. 09721/202-0 entgegen.