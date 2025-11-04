Der 18-jährige Jakub Michalik wurde zuletzt Donnerstagnacht, gegen 03:00 Uhr, von Bekannten in der Sonnenstraße und der Damaschkestraße in der Schweinfurter Innenstadt gesehen.



Da er seither nicht nach Hause zurückkehrt ist, meldeten Angehörige ihn als vermisst. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor, der junge Mann könnte sich aber in einer hilflosen Lage befinden.



Er wird wie folgt beschrieben:

178 cm groß

Schlank / athletische Figur

dunkelblonde Haare

Trug eine schwarze Jeans-Hose von Pegador mit weißer Aufschrift auf dem Hosenbein

Weiße Nike-Sneaker "Presto"

Kleine Kette am Handgelenk

Hinweise nimmt die Schweinfurter Polizei unter Tel. 09721/202-0 entgegen.